Serie A, Lecce-Lazio 0-0: niente gol al Via del Mare, i salentini staccano la Fiorentina

© IPA
© IPA
Traversa per Ramadani, un punto per Di Francesco (che scavalca i viola) e Sarri, sempre a metà classifica
© IPA
© IPA
Finisce senza gol il match del Via del Mare nella ventiduesima giornata di Serie A: Lecce-Lazio termina 0-0 e con pochissime emozioni. Sarri parte con Romagnoli nonostante le voci di mercato e con Dia in attacco, ma l'occasione più pericolosa, in un match che non spicca per l'efficienza offensiva delle due squadre, è la traversa di Ramadani, che sfrutta l'errore di Vecino a fine primo tempo ma centra soltanto il montante. I cambi (dentro Ratkov per i biancocelesti e Cheddira-Sottil per i giallorossi) non stravolgono il copione: con questo punto, il Lecce stacca la Fiorentina ed è quartultimo a quota 18, biancocelesti a metà classifica a 29.
LE PAGELLE
Ramadani 6,5 - Il più pericoloso in campo con la traversa colpita.
Stulic 5,5 - Soffre in mezzo a Gila e Romagnoli, raramente coinvolto nel gioco e nei tiri.
Romagnoli 6 - Si congeda con professionalità e bravura: limita Stulic.
Dia 5,5 - Schierato titolare, di fatto non contribuisce offensivamente.
IL TABELLINO
LECCE-LAZIO 0-0
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 6,5, Gabriel 6, Gallo 6; Gandelman 6, Ramadani 6,5, Coulibaly 6; Pierotti 5,5 (44' st Morente sv), Stulic 5,5 (19' st Cheddira 6), Banda 6 (19' st Sottil 6). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N'Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Drame, Ngom, Maleh. All.: Di Francesco 6
Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 5,5 (28' st Pellegrini 6), Gila 6 (19' st Provstgaard 5,5), Romagnoli 6, Marusic 5,5; Taylor 6, Vecino 5,5 (19' st Dele-Bashiru 6), Basic 5,5; Cancellieri 5,5 (36' st Isaksen 6), Dia 5,5 (19' st Ratkov 6), Zaccagni 6. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni. All.: Sarri 6
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: Veiga (LE), Provstgaard (LA), Gabriel (LE)
LE STATISTICHE OPTA DI LECCE-LAZIO
Lecce e Lazio non è pareggiavano 0-0 in un match di Serie A da quello del dicembre 2005, con Silvio Baldini e Delio Rossi allenatori, al Via del Mare anche in quel caso.
700ª partita del Lecce nella sua storia in Serie A: 151 vittorie, 346 le sconfitte e 203 pareggi il bilancio.
La Lazio ha guadagnato 29 punti dopo le prime 22 gare stagionali in questa Serie A (7V, 8N, 7P) e non si trovava sotto quota 30 a questo punto della competizione dal 2009/10 (4V, 10N, 8P in quel caso) sotto la gestione di Davide Ballardini.
Nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto alla Lazio nella Serie A in corso: 11 come Inter e Como – sette per il Lecce.
Nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta della Lazio in questa Serie A (sei, al pari del Lecce) - i biancocelesti si confermano però anche una delle tre migliori difese fuori casa nel torneo in corso (sette reti subite al pari con Milan e Roma).
La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in sei delle 11 trasferte in questa Serie A, già un solo clean sheet in meno rispetto a quelli registrati in 19 sfide fuori casa disputate nello scorso campionato
Adam Marusic aggancia Sergej Milinkovic-Savic a quota 267 nella top-8 presenze all-time della Lazio in Serie A.
150ª presenza per Lassana Coulibaly in Serie A, la 56ª con la maglia del Lecce.
50ª presenza per Tete Morente in tutte le competizioni con il Lecce.
Il Lecce non chiudeva il primo tempo di un match di Serie A senza concedere alcun tiro da quello contro l’Inter, nel maggio del 2004 sotto la guida di Delio Rossi, anche in quel caso al Via del Mare.
Questa è stata la prima volta in cui la Lazio ha chiuso il primo tempo di un match di Serie A senza effettuare alcun tiro con Maurizio Sarri in panchina. Non succedeva ai biancocelesti nella massima serie da ottobre 2013 contro il Milan al Meazza sotto la guida di Vladimir Petkovic in quel caso.