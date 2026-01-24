Serie A, Lecce-Lazio 0-0: niente gol al Via del Mare, i salentini staccano la Fiorentina

Finisce senza gol il match del Via del Mare nella ventiduesima giornata di Serie A: Lecce-Lazio termina 0-0 e con pochissime emozioni. Sarri parte con Romagnoli nonostante le voci di mercato e con Dia in attacco, ma l'occasione più pericolosa, in un match che non spicca per l'efficienza offensiva delle due squadre, è la traversa di Ramadani, che sfrutta l'errore di Vecino a fine primo tempo ma centra soltanto il montante. I cambi (dentro Ratkov per i biancocelesti e Cheddira-Sottil per i giallorossi) non stravolgono il copione: con questo punto, il Lecce stacca la Fiorentina ed è quartultimo a quota 18, biancocelesti a metà classifica a 29.