Lazio, Sarri: "Derby? Mi spiace non ci sia Mourinho"

QUI LAZIO

Le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio in casa del Bologna

La Lazio di Sarri non è andata oltre lo 0-0 in casa del Bologna, salendo al terzo posto in Serie A ma fallendo il sorpasso all'Inter. "Abbiamo fatto una partita seria - ha commentato Sarri dopo la sfida -, con applicazione e dedizione. Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, ma giocare col Bologna ora non è semplice e la prestazione è stata di buon livello". La Lazio non ha preso gol, ma ancora una volta ha faticato a segnare: "Ci manca Immobile, se avesse giocato con continuità avremmo segnato di più. Creiamo molto, ma concretizziamo poco. A volte non siamo andati al tiro sbagliando scelta".

La Lazio non è salita al secondo posto, ma è in corsa per un posto in Champions League: "La benzina per il nostro lavoro e per le motivazioni è la ricerca della perfezione. Se l'obiettivo è irraggiungibile per me è meglio, è la famosa utopia".

Nel derby non ci sarà Mourinho sulla panchina della Roma, con il quale ci sono state delle scintille nei giorni scorsi: "A me spiace molto che sarà della partita, perché lo saluto sempre volentieri e perché comunque leverà qualcosa allo spettacolo".

A centrocampo confermato Vecino al centro tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto: "I due si stanno sacrificando molto, Vecino ci fa comodo in quella posizione. Stasera avevamo tanti problemi da risolvere a livello fisico e Sergej penso abbia fatto una buona gara".

In questa settimana che viene la Lazio si gioca molto, prima con l'AZ da rimontare in Olanda e poi con il derby: "Vediamo come starà Immobile, ma tutti gli altri problemi mi sembrano risolvibili velocemente. Non penso l'assenza di Ciro sarà lunghissima, ma sicuramente ci manca quando non c'è".