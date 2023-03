Lazio, la gioia di Sarri dopo il derby: "Champions? Ci proviamo, voglio entrare nei cuori dei tifosi"

QUI LAZIO

Il commento del tecnico biancoceleste dopo la sfida contro la Roma vinta 1-0

Le foto di Lazio-Roma: spettacolo a 360° all'Olimpico































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio di Sarri ha vinto due derby su due in questa Serie A, conquistando tre punti fondamentali anche nella corsa ai primi quattro posti. "Questa è sempre una partita particolare in un ambiente che ti fa capire che non è una gara normale - ha commentato il tecnico biancoceleste a fine partita -, vincere è una gioia particolare ed è importante per i tifosi". La Lazio ha vinto entrambi i derby, per la prima volta dal 1973 senza prendere gol: "Stiamo facendo bene, mancano due mesi di campionato e ci giocheremo le nostre carte fino alla fine".

"Io vorrei entrare nel cuore dei laziali coi risultati - ha proseguito Sarri -, ma il paragone con Maestrelli sinceramente non ci sta". La Lazio però ora è chiamata ad avere più continuità: "Casale e Zaccagni sono due giocatori forti, ma se non li convoca Mancini sono anche più contento almeno così possono ritornare ad allenarsi. Fa piacere se possono riposarsi un attimo. I cali di attenzione sono venuti fuori in Europa quest'anno, mentre in campionato un minimo di continuità l'abbiamo trovata".

Ancora una prestazione di alto livello per capitan Romagnoli: "Non penso sia merito mio, lui è nato per giocare e difendere come lo intendo io. Ha avuto un inserimento velocissimo nei miei meccanismi, è un giocatore evoluto. Giocando in questo modo esalta le proprie caratteristiche, ma ci siamo trovati".

Le provocazioni di Mourinho non hanno sortito effetti: "Non so cos'ha detto, abbiamo studiato molto le varie situazioni di gioco per fare il meglio possibile". L'obiettivo in campionato: "Dobbiamo provare a dare tutto fino alla fine. La storia della Champions è stata esagerata, possiamo provarci ma non è un obiettivo mandatorio perché comunque ci sono squadre più attrezzate".