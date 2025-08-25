Verona, Zanetti: "Atteggiamento fantastico e punto importante"

"Abbiamo conquistato un punto importante, contro una squadra fisica, tecnica e rodata. I ragazzi hanno dato più del 100 per 100 con un atteggiamento fantastico e li ringrazio. Abbiamo tanta strada da fare, siamo un cantiere aperto, ma siamo sulla rotta giusta": è quanto ha dichiarato Paolo Zanetti, in conferenza stampa, dopo il pareggio del suo Verona sul campo dell'Udinese. "Il direttore è stato bravo a prendere un brasiliano come Giovane - ha aggiunto - che era fermo da quasi un anno e che ha grandissimo margine atletico e fisico. Nelsson è arrivato da noi 4 giorni fa e sembrava fosse con noi da mesi. I calciatori forti sono così. Abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista difensivo. Dobbiamo aumentare le altre fasi, ma ci è mancata un po' di qualità".