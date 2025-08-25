Brasile, Ancelotti convoca a sorpresa il romanista Wesley. Manca Neymar

A sorpresa c'è anche il terzino destro Wesley França della Roma tra i convocati dal ct del Brasile, Carlo Ancelotti, per le due partite del prossimo turno di qualificazione ai mondiali, che si disputeranno al Maracanà il 4 settembre contro il Cile e il 9 dello stesso mese a El Alto contro la Bolivia. Lo ha annunciato l'allenatore italiano in una conferenza stampa di presentazione dei convocati. Assente invece Neymar Jr, alle prese con un piccolo problema fisico, ha affermato Ancelotti. "Deve trovare la migliore forma fisica per aiutare il Brasile a fare bene, tutti conosciamo Neymar, non serve testarlo", ha spiegato il ct.