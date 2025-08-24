Logo SportMediaset
le parole

Como-Lazio, Fabregas: "Futuro Nico Paz? Sono tranquillo, so cosa vuole". Sarri: "Se siamo questi non va bene"

Il tecnico spagnolo sorride per la vittoria alla prima giornata di campionato contro la Lazio, Sarri è amareggiato: "Scelte illogiche"

24 Ago 2025 - 21:06
Il Como batte la Lazio nella prima giornata della Serie A 2025-2026, con un 2-0 che rende orgoglioso Cesc Fabregas: "Il mercato è stato fatto per essere sempre aggressivi e vogliamo fare bene e pressare. Sono molto esigente con e senza palla, l'anno scorso abbiamo sofferto sempre negli ultimi 20'/30' e il mercato è stato fatto per trovare energia nel gioco proprio in quei minuti, avere giocatori pronti a entrare".

"Abbiamo giocatori giovani, ma che sanno cosa fare con la palla e capiscono il calcio. Ricordiamo che sono alcuni ragazzi di 19-20 anni che faranno errori e grandi partite, ma io credo in loro. Per Ramon è la prima stagione da professionista vero e si è comportato molto bene" ha detto a Sky, aggiungendo poi: "Facciamo tanto lavoro, tante analisi, tanti incontri con i ragazzi per fare bene. E giocare così mi fa emozionare. Sicuramente arriveranno momenti in cui ci saranno dubbi, difficoltà, ma questo è il calcio. Dobbiamo dare continuità col lavoro, con personalità per seguire tutti insieme lo stesso percorso". E sul futuro di Nico Paz è certo: "Sono tranquillo perché so che sta bene qua, vuole essere un giocatore top e conosco i suoi obiettivi. Sa che deve crescere, lavora tanto e si ferma in campo per calciare le punizioni. Lavorare con questi ragazzi, che hanno questa voglia, è davvero bello".

SARRI: "SE SIAMO QUESTI NON SIAMO MESSI BENE"
Amaro in bocca per Maurizio Sarri, ko al ritorno sulla panchina della Lazio: "Oggi ho visto tanta differenza in campo, evidente. Speriamo che sia solo stata una brutta giornata nostra, perché se questa è la realtà non siamo messi bene. Veniamo da amichevoli con un livello diverso, sapevamo che oggi non sarebbe stata facile".

A Sky ha quindi sottolineato: "Il Como è una squadra che conosciamo bene, oggi hanno giocato un calcio di un'altra categoria. Provstgaard è un giocatore che nel precampionato mi ha fatto vedere tanto, è diligente e destinato a crescere e fare bene. Ma non vedo tante altre cose da salvare. Siamo stati timorosi sin dall'inizio con scelte illogiche palla al piede. Errori tecnici, ma anche di scelta su cosa fare. Archiviamo subito, non cerchiamo storie o alibi. Cerchiamo di crescere".

"Fuorigioco di Castellanos? Ci sarebbe da discutere, come sulla distanza chilometrica della barriera sulla punizione. Ma sarebbe una discussione inutile perché loro hanno vinto meritatamente. Avrebbero vinto lo stesso. C'è poco da appellarsi, quello è un episodio, ma al di là di tutto il risultato è giusto".

