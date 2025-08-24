Como-Lazio, Fabregas: "Futuro Nico Paz? Sono tranquillo, so cosa vuole". Sarri: "Se siamo questi non va bene"

"Abbiamo giocatori giovani, ma che sanno cosa fare con la palla e capiscono il calcio. Ricordiamo che sono alcuni ragazzi di 19-20 anni che faranno errori e grandi partite, ma io credo in loro. Per Ramon è la prima stagione da professionista vero e si è comportato molto bene" ha detto a Sky, aggiungendo poi: "Facciamo tanto lavoro, tante analisi, tanti incontri con i ragazzi per fare bene. E giocare così mi fa emozionare. Sicuramente arriveranno momenti in cui ci saranno dubbi, difficoltà, ma questo è il calcio. Dobbiamo dare continuità col lavoro, con personalità per seguire tutti insieme lo stesso percorso". E sul futuro di Nico Paz è certo: "Sono tranquillo perché so che sta bene qua, vuole essere un giocatore top e conosco i suoi obiettivi. Sa che deve crescere, lavora tanto e si ferma in campo per calciare le punizioni. Lavorare con questi ragazzi, che hanno questa voglia, è davvero bello".