Serie A, Como-Lazio 2-0: Douvikas-Nico Paz, Sarri ko alla prima

- Solo João Neves (otto – 27 settembre 2004) è più giovane di Nico Paz (nove – 8 settembre 2004) tra i centrocampisti che hanno fornito più di cinque assist a partire dalla scorsa stagione nei Big-5 campionati europei.

- Il Como ha vinto una partita al debutto stagionale in Serie A (vs Lazio) per la prima volta dal 9 settembre 1951 (1-0 contro il Torino).

- Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque reti casalinghe a partire dalla scorsa stagione di Serie A, Nico Paz è il più giovane (sei – 2004).

- Nico Paz (sei) è il centrocampista che ha fornito più assist nell'anno solare 2025 in Serie A; in generale, solo Aarón Martín ha servito più passaggi vincenti (sette) nel periodo nel torneo.

- La Lazio ha perso due gare consecutive in Serie A (vs Lecce e Como) dalle ultime tre sfide con Maurizio Sarri in panchina tra febbraio e marzo 2024 (vs Fiorentina, Milan e Udinese).

- La Lazio ha perso senza segnare due gare di fila in Serie A (vs Lecce e Como) per la prima volta dal novembre 2021 (0-2 vs Juventus e 0-4 vs Napoli con Maurizio Sarri in panchina).

- Terza rete per Tasos Douvikas in Serie A: la prima a partire dallo scorso 13 aprile (gol vittoria vs Torino in quel caso)

- Da inizio aprile, il Como è la formazione che ha vinto più gare in Serie A: sette – seguono Napoli e Roma a sei.

- Nico Paz ha sia segnato un gol che fornito un assist per la prima volta in un match di Serie A.

- La Lazio ha effettuato appena due conclusioni totali nella prima frazione di gioco contro il Como in Serie A: considerando anche lo scorso campionato, i bianconcelesti non hanno mai calciato così poche volte nei primi 45’ di gara (due tiri anche vs Bologna a marzo 2025 e vs Juventus sia a novembre 2024 che lo scorso maggio).

- Solo Inter (291), Napoli (270) e Roma (258) hanno registrato più conclusioni totali del Como nella prima frazione di gioco a partire dallo scorso campionato di Serie A (253).

- Valentín Castellanos ha disputato oggi la sua 100ª gara nei maggiori cinque campionati europei – 65 delle quali con la maglia della Lazio.

- 500ª presenza per Pedro nei maggiori cinque campionati europei.