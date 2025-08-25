Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Udinese, Runjaic: "Le prime partite possono essere complicate"

25 Ago 2025 - 21:05

"Le prime partite possono essere complicate, coi carichi da smaltire, sia a livello fisico, sia mentale. Il risultato non ci soddisfa. La partita ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare. Il piano del Verona era resistere e portare via un punto, ce l'hanno fatta". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando il pari della sua Udinese con il Verona. "In certe fasi ci è mancata un po' di qualità - ha aggiunto - siamo stati anche un po' sfortunati con le traverse di Zarraga e Kamara. Ora analizziamo quanto fatto e lavoriamo sui dettagli anche perché affronteremo un'avversaria di qualità elevata come l'Inter".

