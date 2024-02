Lazio, Sarri non cerca scuse: "Abbiamo faticato troppo. Mercato? Mi adeguo alle scelte"

La Lazio è stata sconfitta 1-3 dall'Atalanta in una partita mai in discussione. A fine partita il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non si è nascosto ammettendo la difficoltà: "Abbiamo sfidato una squadra che in questo momento è in piena salute fisica e mentale, se continueranno così per 3 mesi è giusto che ci vadano loro in Champions League. Noi abbiamo fatto fatica a uscire, non siamo mai riusciti a rompere la loro pressione".