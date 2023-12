Lazio, Sarri mastica amaro: "Partita dominata, ma fatichiamo in attacco"

QUI LAZIO

Le parole del tecnico biancoceleste dopo l'1-1 in casa del Verona: "Abbiamo qualche problema in zona gol rispetto al passato"

Magia di tacco di Zaccagni e il solito Henry: 1-1





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a ingranare in questa Serie A e dopo 15 giornate disputate sono solo 21 i punti in classifica. Sul campo del Verona i biancocelesti si sono fatti rimontare l'ennesima volta in stagione, finendo 1-1 al Bentegodi: "Abbiamo fatto una buona partita e su buoni livelli - ha commentato Sarri a fine partita -. È stata una partita controllata dall'inizio alla fine e abbiamo il rammarico di non averla chiusa perché le opportunità le abbiamo avute. Al Verona non abbiamo concesso neanche un tiro in porta".

Alla Lazio sta mancando qualcosa per svoltare: "Non abbiamo la facilità di andare in gol che avevamo gli anni scorsi nei quali probabilmente avremmo vinto 3-1 in una partita così anche con episodi sfortunati". Tra i segnali positivi c'è il gol di Zaccagni: "È uno dei tanti segnali buoni che ho visto, l'unico aspetto negativo è il risultato. La squadra ha fatto bene ed è stata propositiva, poi ci dispiace per i nostri tifosi".

Al prossimo turno di campionato ci sarà l'Inter: "Prima abbiamo la Champions e penseremo a quella sfida. Si gioca tantissimo e l'unica salvezza in questa 'tonnara" è pensare una partita alla volta. Qui a Verona siamo stati più attenti rispetto alle partite precedenti, ma siamo riusciti a prendere gol contro un giocatore che voleva crossare e l'altro che ha sbagliato a tirare centrando il compagno".