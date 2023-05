Lazio, Sarri: "Inspiegabile l'approccio del secondo tempo. Contento della reazione"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il pareggio col Lecce: "Bastava trovare il pari cinque minuti prima per ottenere il risultato pieno"

Lazio, frenata Champions: Milinkovic-Savic riprende il Lecce al 94'





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Maurizio Sarri commenta il pareggio dell'Olimpico con il Lecce, un risultato che mette a serio rischio il terzo posto. "Sono soddisfatto a tratti della partita, ma ci sono due tratti inspiegabili: gli ultimi 20 secondi del primo tempo, poi l'approccio nel secondo quando era chiaro che avremmo preso gol. Poi sono contento della reazione veemente, bastava trovare il pari cinque minuti prima per ottenere il risultato pieno. Questi momenti capitano a tutte le squadre, a noi sta accadendo nel momento meno opportuno - ha spiegato ai microfoni di Sky - Milinkovic e Immobile per noi sono fondamentali, vedo segnali incoraggianti e per le ultime partite potrebbero essere importanti. Ora ce la giochiamo punto a punto e dobbiamo andare oltre questa situazione. A livello di scaltrezza e nella gestione siamo sempre stati questi, pensavo che l'importanza del momento ci facesse andare oltre e invece è inspiegabile ancora l'approccio del secondo tempo. E' uno degli aspetti che ci fa lasciare punti per strada".

"Il gol per errore di Luis Alberto? In quel momento ero arrabbiato in maniera generale. Un minuto prima mi sono girato in panchina e ho detto a Martusciello che stavamo per prendere gol. Lo avremmo comunque preso un minuto dopo. Stasera ho fatto passare il messaggio che non è accettabile avere questi momenti in una gara. Ma anche che alla fine abbiamo tirato fuori un punto che potrebbe essere importantissimo. La positività deve rimanere intatta - ha aggiunto Sarri -. Un momento difficile è capitato a tutti. Non ci deve scalfire. Gli infortunati? A centrocampo stiamo bene, le caratteristiche però ci rendono difficile farli giocare insieme. Questo centrocampo o h il controllo per 95’ o può avere problematiche enormi. Cose che rimangono anche facendoli giocare insieme tre anni: Marcos tra tre anni non diventa 1,88 m. Vediamo se qualcuno è recuperabile nei prossimi giorni. Vecino è più avanti di Cataldi”.

