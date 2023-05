Serie A, Lazio-Lecce 2-2: Milinkovic-Savic salva Sarri al 94'

LAZIO-LECCE 2-2

Il colpo di testa del serbo nel recupero vanifica la doppietta di Oudin: i biancocelesti evitano il ko

La trentacinquesima giornata di Serie A si apre con una sorpresa: all'Olimpico, infatti, serve un gol di Milinkovic-Savic al 94' per evitare il ko alla Lazio, che non va oltre il 2-2 con il Lecce. Strefezza sbaglia un calcio di rigore al 23' e Immobile la sblocca 11 minuti dopo, ma tra il recupero del primo tempo e il 51' si concretizza la doppietta di Oudin. Il colpo di testa del serbo, tuttavia, evita il ko alla formazione di Sarri.

LA PARTITA

Proprio quando la luce è sul punto di spegnersi, Milinkovic-Savic riaccende la Lazio e, al 94', regala il 2-2 a di Sarri nel match che apre la quartultima giornata di Serie A. Tanto rammarico per il Lecce, che sfiora il colpo salvezza ma esce con un solo punto dall'Olimpico.

I salentini partono con aggressività, spaventando subito con Oudin che, però, non inquadra lo specchio della porta. Al 21', potenziale svolta del match: Hysaj stende in area Blin e Maresca assegna il rigore, ma Strefezza sbaglia dal dischetto. I padroni di casa ne approfittano e, al 34', passano in vantaggio: gran filtrante di Luis Alberto per Immobile, che controlla e batte Falcone firmando l'1-0 per la formazione di Sarri. Proprio all'ultima azione del primo tempo, però, arriva il pareggio: Oudin riceve da Gendrey e fa partire un sinistro angolato che batte Provedel.

Nella ripresa, i salentini trovano addirittura il vantaggio: Luis Alberto perde palla, Strefezza serve ancora Oudin che fa doppietta al 51', ammutolendo l'Olimpico. Sarri prova a rimediare inserendo Pedro e Pellegrini per Felipe Anderson e Hysaj. In tutto il secondo tempo, però, arriva soltanto una vera e propria palla gol: è proprio per l'ex Barcellona, che colpisce un palio nel lungo recupero concesso da Maresca. Ma proprio quando il ko sembra inevitabile, ecco il pareggio: cross al centro, Simone Romagnoli, entrato in difesa per i salentini, salva ma di fatto serve Milinkovic-Savic, che di testa fa 2-2. La Lazio prova addirittura l'assedio finale, ma resta il pareggio: biancocelesti a 65 punti, con l'Inter che può sorpassare Sarri battendo il Sassuolo. Il Lecce, invece, si porta a quota 32, momentaneamente a +5 sullo Spezia impegnato al Picco con il Milan.

LE PAGELLE

Hysaj 5 - Ingenuità nel primo tempo: stende in area Blin che è spalle alla porta e non può essere pericoloso. Sostituito al 58' dopo una partita da dimenticare

Immobile 6,5 - Una delle poche buone notizie per la Lazio è il ritorno al gol del capitano: Sarri si augura di aver ritrovato il suo bomber in vista del rush finale

Gendrey 6,5 - Sfonda sulla destra spesso e volentieri, come in occasione dell'1-1 a fine primo tempo scaduto.

Oudin 7 - La sua doppietta illude i salentini: bravo negli inserimenti in entrambe le occasioni. La speranza è che questo punto possa comunque essere decisivo per Baroni.

IL TABELLINO

LAZIO-LECCE 2-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 5,5, Romagnoli 6, Hysaj 5 (13' st Pellegrini 6); Milinkovic-Savic 6,5, Marcos Antonio 6 (28' st Basic 5,5), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5,5 (13' st Pedro 6,5), Immobile 6,5, Zaccagni 6. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Gila, Marusic, Bertini, Fares, Cancellieri, Gonzalez. All.: Sarri 5,5

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6,5 (32' st Romagnoli 5,5), Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 6; Blin 6,5, Hjulmand 6,5, Oudin 7,5 (37' st Helgason 6); Strefezza 6 (32' st Gonzalez 5,5), Colombo 6 (23' st Ceesay 5,5), Banda 5,5 (23' st Di Francesco 6). A disp.: Bleve, Francolini, Pongracic, Tuia, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella, Askildsen, Maleh, Voelkerling. All.: Baroni 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 34' Immobile (LA), 47' e 6' st Oudin (LE), 49' st Milinkovic-Savic (LA)

Ammoniti: Lazzari (LA), Banda (LE), Oudin (LE), Sarri (LA), Pellegrini (LA), Falcone (LE), Milinkovic-Savic (LA), Blin (LE), Gonzalez (LE)

Note: al 23' Stefezza (LE) sbaglia un calcio di rigore