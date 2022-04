Lazio, Sarri: "Il mio futuro legato all'Europa? È una c...ata"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il successo di La Spezia: "Dispiace per la situazione di Acerbi, il suo gol non è una rivincita"

Maurizio Sarri si gode la vittoria sullo Spezia al termine di un match rocambolesco e spettacolare: "Abbiamo fatto un'ottima partita - ha detto il tecnico della Lazio -. Abbiamo costruito tantissimo, ma facendo errori che l'hanno rimessa in bilico ogni volta. Questi sono match di alto livello. Se il mio futuro qui è legato all'ingresso in Europa? Da quello che ho capito parlando con il presidente questa mi sembra una ca...ata. È la prima volta che sento una cosa del genere. Se devo valutare il mio lavoro posso dire che pensavo di risolvere prima alcuni problemi, invece è stato difficilissimo. Però siamo in crescita". Getty Images

Sarri ha poi parlato del gol di Acerbi, arrivato dopo una settimana complicata e ricca di polemiche: "Rivincita? Direi di no. Mi dispiace che ci sia questa situazione strana con Acerbi, è un ragazzo che ce la mette sempre tutta. Si può fare un mese bene, un mese male. Mi dispiace per questa situazione, ha avuto dei problemi ma sta facendo anche bene. L’unico modo per proteggerlo è parlarne il meno possibile, poi io spero che sia una protesta passeggera...".

La sua Lazio ha cinque punti in meno di quella dell'anno scorso e per Sarri è già la stagione con più gol subiti in assoluto: "È sempre difficile valutare queste situazioni, io penso che questo campionato sia più difficile, è salito il livello delle squadre di metà classifica. Ci sono squadre interessantissime, quasi tutte le big hanno fatto dei punti in meno. Abbiamo preso tanti gol per un mix di cose: la difficoltà a cambiare assetto difensivo e tanti erroracci a livello individuale. Stasera abbiamo preso due gol su palla ferma e un contropiede che abbiamo lanciato noi, ce lo siamo fatto da solo… Abbiamo commesso degli errori anche brutti. Mi piacerebbe prendere qualche gol in meno, non lo nascondo".