Lazio, Sarri dopo il 4-2 al Feyenoord: "Un'ora di altissimo livello, poi abbiamo scherzato troppo"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste a fine partita: "Abbiamo ancora margini di miglioramento"

Prima sfida in Europa League e primi tre punti per la Lazio che per un'ora abbondante ha dominato il Feyenoord nel 4-2 dell'Olimpico. "In Europa le gare sono tutte difficili perché le squadre straniere hanno la mentalità diversa, in Italia spesso sullo 0-4 ci si arrende - ha commentato Sarri a fine partita -. Non dovevamo smettere di giocare, ma per un'ora abbiamo fatto una prova di alto livello. Non dovevamo scherzare col fuoco nel finale".

Sarri ha fatto riposare solo tre giocatori: "Bene o male 10 giocatori hanno fatto spezzoni di gara, ora vediamo quanti dobbiamo cambiarne per il campionato contro il Verona".

La crescita della Lazio passa dalla mentalità: "Abbiamo ancora margini di miglioramento. Anche col Feyenoord siamo stati determinati e cattivi, non abbiamo mollato dopo il vantaggio, ma poi ci abbiamo scherzato sopra ed è un grande rischio. In campionato abbiamo raccolto meno del seminato con molte palle gol rispetto agli avversari, ma comunque vedo la crescita".

La squadra biancocelesta sembra una creatura più sarriana dopo un anno abbondante di lavoro: "La rabbia per i fatti contro il Napoli non mi è passata perché quello che ho detto lo pensavo e lo penso ancora. Il mio era un pensiero lucido. La squadra sta crescendo e lavora bene, ma purtroppo ora non lavoriamo più e giochiamo e basta".

C'è intensità nel gioco della Lazio: "I dati che avevo nella mia stagione in Premier non erano tanto diversi da quelli in Serie A. La differenza è la velocità che hanno in Premier League, gli strappi che hanno là da noi li vedi raramente".

