Europa League, Lazio-Feyenoord 4-2: Vecino indiavolato, Sarri parte bene

LAZIO-FEYENOORD 4-2

All'Olimpico in gol Luis Alberto, Felipe Anderson e doppietta dell'uruguayano. Per gli olandesi Gimenez su rigore

Le foto di Lazio-Feyenoord























Inizia con il piede giusto l'Europa League della Lazio che nella gara d'esordio all'Olimpico ha battuto 4-2 il Feyenoord. La formazione di Sarri ha dominato il primo tempo sbloccando la situazione già al 3' con l'inserimento di Luis Alberto solo davanti al portiere. Al quarto d'ora Felipe Anderson ha concretizzato una ripartenza fulminea e Vecino al 28' ha calato il tris ribadendo in rete un pallone respinto da Bijlow. Nella ripresa ancora Vecino ha calato il poker su assist di Luis Alberto prima della doppietta di Gimenez negli ultimi venti minuti per il Feyenoord.

LA PARTITA



Un tempo è bastato alla Lazio, in realtà anche meno, per strapazzare il Feyenoord e dimenticare le scorie della sconfitta in campionato col Napoli. Sarri ha limitato il turnover conscio dell'importanza di vincere il girone di Europa League e, di conseguenza, dei tre punti contro il Feyenoord. L'approccio alla gara ha fatto il resto. Una Lazio cannibale ha divorato la squadra olandese con una mezzora praticamente perfetta che ha portato i biancocelesti sul 3-0 senza lasciare diritto di replica all'avversario.

Un'ora coi migliori a disposizione per poi pensare anche al campionato, una risposta sul campo ai primi malumori mettendo all'angolo l'ultima finalista di Conference League. Verticalità, palleggio e tecnica che hanno portato all'immediato vantaggio la Lazio con l'invenzione di Vecino che d'esterno ha mandato in porta Luis Alberto per l'1-0 comodo. Il raddoppio è arrivato al quarto d'ora con il marchio di fabbrica della Lazio, la ripartenza fulminea in verticale, conclusa da Felipe Anderson rientrando da destra e calciando sul primo palo sorprendendo Bijwol. Non solo, prima ancora della mezzora Vecino prima si è visto negare il gol con una respinta di braccio "alla Dudek" del portiere del Feyenoord, poi lo ha trovato ribadendo in rete una respinta dell'estremo difensore su cross di Zaccagni.

Prima e dopo tante altre occasioni per la Lazio di Sarri, che ha fisiologicamente sbandato solo a inizio ripresa con un approccio morbido al secondo tempo che ha fatto arrabbiare il tecnico biancoceleste. Poco male, Vecino ha confermato la serata di grazia e da protagonista siglando prima la doppietta con l'assist perfetto di Luis Alberto al 63', poi causando il rigore su Gimenez che ha dato il via all'abbozzata rimonta del Feyenoord conclusa con la doppietta del messicano a tre minuti dal termine dopo il traversa-palo di Idrissi.



LE PAGELLE



Vecino 7,5 - Ispirato e in partita fin dalle prime battute. Prima manda in porta Luis Alberto per sbloccare il match, poi sfiora e trova la gioia personale. In mezzo al campo domina nei duelli e conclude il match con due gol e un assist, non male. Per non farsi mancare nulla però causa ingenuamente il rigore del Feyenoord scalciando Gimenez in area.



Luis Alberto 7,5 - Spicca per talento sulla trequarti, ma non è una novità. Glaciale davanti al portiere dopo l'inserimento coi tempi giusti nella difesa del Feyenoord, poi disegna calcio agevolato anche dalla marcatura non certo asfissiante degli olandesi. Assist per la doppietta di Vecino.



Felipe Anderson 7 - Come i due colleghi è dominante per tutto il primo tempo sia sulla destra che sulla sinistra. Il gol è una perla che sorprende il non perfetto Bijlow, ma che completa un'ottima ripartenza della Lazio.



Zaccagni 6,5 - Sulla sinistra fa quello che vuole, ma è frenetico nell'ultima scelta che gli costa qualche ottima occasione sprecata. In coppia con Marusic però fa quello che vuole.

IL TABELLINO

LAZIO-FEYENOORD 4-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 6, Romagnoli 6,5 (27' st Patric 6), Marusic 6,5 (30' st Radu sv); Vecino 7,5 (25' st Milinkovic-Savic 6), Cataldi 6, Luis Alberto 7,5 (25' st Basic 6); Felipe Anderson 7, Immobile 6 (25' st Cancellieri 6), Zaccagni 6,5. A disp.: Maximiano, Magro, Marcos Antonio, Casale, Romero, Lazzari, Bertini. All.: Sarri 7.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 5; Pedersen 4, Trauner 4, Hancko 4, Hartman 4,5; Timber 5 (41' st Paixao sv), Kokcu 5,5, Szymanski 5 (1' st Jahanbakhsh 5,5); Walemark 5 (25' st Idrissi 6), Pereira 5 (19' st Gimenez 6,5), Dilrosun 5 (19' st Wieffer 6). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Bjorkan, Rasmussen, Lopez, Benita, Taabouni. All.: Slot 5.

Arbitro: de Burgos (Spagna)

Marcatori: 3' Luis Alberto (L), 15' Felipe Anderson (L), 28' Vecino (L), 18' st Vecino (L), 24' st rig. Gimenez (F), 43' st Gimenez (F)

Ammoniti: Felipe Anderson (L), Idrissi (F)

Espulsi: nessuno