Lazio, Sarri: "Ci siamo messi tutti in discussione. Immobile tanta roba"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste: "Ci siamo messi tutti in discussione. Siamo stati bravi a segnare ancora dopo il 2-1 di Gaetano"

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Maurizio Sarri è soddisfatto del risultato e della prova della sua Lazio." Il senso del divertimento per una squadra è importante, ma non vuol dire superficialità. Il divertimento deve essere collettivo e contagioso - ha spiegato il tecnico biancoceleste a fine partita -. Un atteggiamento che trascina la squadra e diverte il pubblico. Oggi l'abbiamo fatto a tratti in una gara difficile, mettendoci tutti in discussione". "I 200 gol di Immobile? Avere un giocatore che segna con questa continuità è tanta roba - ha aggiunto -. Gli anni passano e bisogna trovare un punto di equilibrio tra allenamenti e minutaggio per avere meno acciacchi. Ha fatto un gol da posizione difficile e speriamo che possa continuare così".

Vedi anche lazio Lazio, Immobile sempre più nella storia: sono 200 gol in Serie A

"Abbiamo cercato di pulire la partita il più possibile perché loro nei match sporchi sono una squadra pericolosa - ha continuato Sarri -. Il Cagliari ha fatto 15 punti in casa. Questo era un campo difficile e il pericolo era di portare la gara in equilibrio all'ultimo quarto d'ora. Siamo stati bravi a segnare ancora dopo la rete del 2-1". "Dicono che eravamo in crisi? Nelle ultime sette gare abbiamo una media punti di 2,15. Se abbiamo responsabilità, le abbiamo per un altro periodo - ha proseguito il tecnico della Lazio -. Ora stiamo facendo bene".

"Il gol preso? Lo devo ancora rivedere - ha spiegato analizzando la rete di Gaetano -. Non ci siamo mossi bene con le linee e abbiamo lasciato uno spazio in cui ci hanno puntati". "La partita di Champions? Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa - ha proseguito guardando avanti -. E' un match difficilissimo, al limite del proibitivo. Però tante squadre vorrebbero essere al nostro posto".

Poi qualche battuta sulle critiche dell'ultimo periodo. "Quando si sbagliano le partite non è facile capire sempre tutti i motivi - ha spiegato Sarri -. Siamo stati bravi a metterci in discussione e abbiamo capito che stavamo perdendo il gusto del divertimento. Bisogna ripartire da qui".