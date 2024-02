Lazio, Immobile sempre più nella storia: sono 200 gol in Serie A

© Getty Images

A 10 giorni dal suo 34° compleanno, Ciro Immobile non finisce mai di stupire e a Cagliari scrive un'altra pagina importante della storia della Lazio e del calcio italiano. Con il gol del momentaneo 2-0, l'attaccante campano ha tagliato il prestigioso traguardo dei 200 gol in Serie A, entrando nel ristretto club che ha al suo interno solo 8 calciatori. Ora Immobile, che ha impiegato 341 gare per centrare l'obiettivo (più veloce di lui solo Nordahl e Meazza), mette nel mirino Roberto Baggio (205) e Antonio Di Natale (209), rispettivamente al 7° e al 6° posto. Un'impresa che potrebbe già concretizzarsi in questa stagione, con 15 gare ancora da giocare. "Una bella soddisfazione, sono numeri importanti, tanti compagni mi hanno aiutato a raggiungere, l’unione del gruppo - ha dichiarato a fine match ai microfoni di Lazio Style Channel -. Sono felicissimo, per un ragazzino che viene da Torre Annunziata, raggiungere questo obiettivo è motivo di grande soddisfazione". Questa la classifica dei calciatori bicentenari: