Serie A, Cagliari-Lazio 1-3: tris biancoceleste per l'Europa

CAGLIARI-LAZIO 1-3

All'Unipol Domus gli uomini di Sarri aprono le danze grazie a un autogol di Deiola, poi vanno ancora a bersaglio con Immobile (200 reti in Serie A) e Felipe Anderson. Ai rossoblù non basta una magia di Gaetano all'incrocio

1 di 27

La Lazio non sbaglia e riprende la corsa in zona Europa. Nella 24.ma giornata di Serie A la squadra di Sarri batte 3-1 il Cagliari e si porta a quota 37 punti. All'Unipol Domus nel primo tempo i biancocelesti controllano il possesso e passano in vantaggio grazie a un autogol di Deiola (28') dopo un liscio clamoroso di Azzi. Nella ripresa Immobile (50') raddoppia firmando il gol numero 200 in Serie A, poi Gaetano (51') accorcia le distanze con una magia all'incrocio e Felipe Anderson (65') chiude i conti con la complicità di una deviazione di Zappa. Per i sardi quarta sconfitta consecutiva in zona retrocessione.

LA PARTITA

Disperatamente a caccia di punti per la salvezza, Ranieri opta per il 3-4-2-1, con Makoumbou e Deiola in regia, Nandez e Azzi sugli esterni e il nuovo arrivato Gaetano insieme a Viola alle spalle di Lapadula. Reduce dal ko con l'Atalanta, Sarri invece insiste sul 4-3-3, recupera Immobile al centro dell'attacco e conferma Isaksen e Felipe Anderson nel tridente. Dietro e in mediana dentro Hysaj e Cataldi al posto di Rovella e Lazzari. A buon ritmo, in avvio è la Lazio a prendere in mano il possesso e a cercare la profondità appoggiandosi a Immobile e spingendo con gli esterni. Il Cagliari invece fa densità al limite, raddoppia sui portatori e prova a ripartire in velocità con Gaetano, Viola e Lapdula. In spinta, gli uomini di Sarri fanno girare bene il pallone a centrocampo e alzano il raggio d'azione di Guendouzi e Luis Alberto provando a dare una spallata al match. Scuffett si fa trovare pronto su una deviazione fortuita di Gaetano sugli sviluppi di un corner, poi si oppone a un destro di Immobile dopo una grande imbucata in verticale. Occasioni che alzano il baricentro biancoceleste, ma prestano anche il fianco al contropiede rossoblù. Pescato da Gaetano, Lapadula impegna Provedel di destro. Poi Viola ci prova dal limite, ma il suo sinistro è troppo debole. Conclusione che fa il paio con un timido tentativo di Isaksen. Alta e aggressiva, la Lazio manovra in ampiezza, attacca con tanti uomini e spinge sugli esterni. E proprio da sinistra arriva l'episodio che sblocca la gara. Sorpreso da un clamoroso liscio di Azzi in mezzo all'area su un cross di Isaksen, poco prima della mezz'ora di gioco Deiola devia la palla alle spalle di Scuffet gelando l'Unipol Domus. Autogol che rompe l'equilibrio, spacca il match e complica i piani rossoblù. Dopo il vantaggio biancoceleste, infatti, i padroni di casa perdono un po' le distanze tra i reparti, girano a vuoto in mezzo al campo e reagiscono in maniera disordinata. Dopo un fuorigioco millimetrico di Immobile e due tentativi fuori bersaglio di Luis Alberto, nell'ultima azione del primo tempo Provedel respinge un colpo di testa ravvicinato di Lapadula e la Lazio rientra negli spogliatoi in vantaggio.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Dossena e Luvumbo al posto di Azzi e Viola e col Cagliari che prova subito ad alzare il ritmo e ad aggredire con più cattiveria sulle seconde palle. Innescato da Luvumbo dopo un buon recupero di Makoumbou, Nandez non trova la porta da buona posizione. Poco dopo Immobile invece non sbaglia dopo una respinta di Scuffet su un sinistro di Isaksen e gli uomini di Sarri raddoppiano i conti con la rete numero 200 in Serie A di Ciro. Gol a cui i sardi replicano subito con una prodezza di Gaetano all'incrocio dei pali che accorcia le misure. Botta e risposta che accende il match e trasforma la gara in un continuo capovolgimento di fronte. Innescato da Marusic, Immobile non trova il tempo giusto per firmare la doppietta, poi Luis Alberto sfiora il tris e Provedel respinge un tentativo di Makoumbou e un gran destro dal limite di Gaetano. Più alto, il Cagliari forza le giocate e attacca con tanti uomini. La Lazio invece tiene i nervi saldi, riparte con qualità e dopo gli ingressi di Vecino e Castellanos piazza il tris grazie a un destro di Felipe Anderson deviato da Zappa. Rete che insieme ai cambi smorza un po' la reazione dei padroni di casa, chiude gli spazi e lentamente porta al finale. Da una parte Provedel si fa trovare pronto su un tentativo dalla distanza di Luvumbo, poi un sinistro di Augello termina alto. Dall'altra un destro di Kamada si stampa invece sul palo e il match termina con i biancocelesti in controllo. La Lazio si rilancia in zona Europa, il Cagliari invece va a picco.



LE PAGELLE

Gaetano 7: si piazza tra le linee insieme a Viola e dà qualità e rapidità alle ripartenze dei sardi. Nel primo tempo va al trotto e prende le misure, nella ripresa alza la qualità delle giocate e incanta. Accorcia le distanze con una magia all'incrocio, poi impegna Provedel dal limite sfiorando la doppietta

Azzi 4,5: disordinato in campo e molto impreciso negli appoggi. La rete che sblocca il match arriva da un suo liscio clamoroso in area che sorprende anche Deiola. Ranieri lo sostituisce nell'intervallo

Luvumbo 6,5: entra e cambia faccia al Cagliari. Dà fisicità e dinamismo all'attacco rossoblù alzando il baricentro della squadra e dialogando alla perfezione con Gaetano

Immobile 7: attacca lo spazio con i tempi giusti e dà profondità alla manovra biancoeleste dettando spesso il passaggio in verticale. Nel primo tempo ha una grande occasione, ma Scuffet è attento, nella ripresa invece non sbaglia e centra il gol numero 200 in Serie A

Isaksen 6,5: colpi e la gamba ci sono, resta da migliorare la precisione e l'ordine in campo. Spinge e si muove molto svariando da una parte all'altra. L'autogol di Deiola arriva da un suo cross

Provedel 7: para tutto il parabile, difendendo il vantaggio biancoceleste e respingendo l'assalto rossoblù. Sul gol di Gaetano non può fare nulla, per il resto è impeccabile



IL TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-3

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet 6; Zappa 5, Mina 6 (28' st Wieteska 5), Obert 5,5 (19' st Augello 6); Nandez 6, Makoumbou 6, Deiola 5, Azzi 4,5 (1' st Dossena 5,5); Gaetano 7, Viola 5 (1' st Luvumbo 6,5); Lapadula 6 (28' st Pavoletti 5,5).

A disp.: Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Petagna, Di Pardo. All.: Ranieri 5

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Guendouzi 6, Cataldi 6 (34' st Kamada), Luis Alberto 6,5 (17' st Vecino 6); Isaksen 6,5 (39' st Pedro 6), Immobile 7 (17' st Castellanos 6), Felipe Anderson 6,5.

A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Lamenovic, Lazzari, Napolitano, Sanà Fernandes. All.: Sarri 7

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 28' aut. Deiola (C), 5' st Immobile (L), 6' st Gaetano (C), 20' st Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Makoumbou (C); Immobile, Romagnoli, Vecino (L)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Ciro Immobile ha segnato 200 gol in Serie A diventando l’ottavo giocatore a raggiungere questo traguardo nella massima serie italiana, nonché il quarto a raggiungere questa cifra negli ultimi 45 anni, insieme a Roberto Baggio (205), Antonio Di Natale (209) e Francesco Totti (250).

• Il gol di Gianluca Gaetano è il primo realizzato da fuori area in Serie A da un giocatore del Cagliari da quello di Charalampos Lykogiannis contro l'Inter, il 15 maggio 2022.

• Il Cagliari non ha vinto alcuna delle ultime 18 sfide contro la Lazio in Serie A (3N, 15P): tra le squadre di questo campionato, quella biancoceleste è la formazione che attualmente i sardi non battono da più gare di fila nella massima serie.

• Tra le squadre presenti in questa Serie A, solo contro il Genoa (14) Ciro Immobile ha segnato più gol che al Cagliari in Serie A (13).

• Solamente il Sassuolo (tre) conta più autogol del Cagliari in questa Serie A (due, Dossena vs Fiorentina e Deiola vs Lazio).

• Il Cagliari ha subito almeno tre gol per due incontri di fila in Serie A per la seconda volta in questo torneo, la prima da ottobre scorso (tre in quel caso contro Milan, Fiorentina e Roma).

• Il Cagliari è uscito sconfitto in quattro gare consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre scorso (contro Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma).

• La Lazio ha benificiato di un autorete in un match fuori casa di Serie A per la prima volta dalla gara contro la Juventus del 16 maggio 2022 (Alex Sandro, in quel caso).

• Terzo gol in Serie A contro il Cagliari per Felipe Anderson: solamente Inter (sei), Sassuolo e Torino (entrambe cinque) il brasiliano ha realizzato più reti nella competizione.

• Nel 2024, il Cagliari è la formazione che ha incassato più reti in Serie A (14 in sei gare), una media di 2.33 a incontro.

• Il Cagliari ha incassato 45 gol in questo campionato, meno solo della Salernitana (47). Inoltre la squadra sarda ha subito 20 gol nel primo tempo, in 24 partite, solo il Frosinone (21) ne conta di più in questa Serie A.

• 150ª presenza in Serie A con il Cagliari per Leonardo Pavoletti.

• 250ª presenza per Adam Marusic con la maglia della Lazio in tutte le competizioni.