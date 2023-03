Lazio-Roma: lancio di petardi all'Olimpico, ferito un agente

© ansa

Un agente di polizia è rimasto ferito nel corso di un lancio di petardi tra i tifosi della Lazio e della Roma nel pre-partita del derby allo stadio Olimpico. Particolari momenti di tensione si sono registrati nei pressi di un bar nella zona del lungotevere Maresciallo Diaz. Immancabili cori e esplosioni di petardi in direzione dei blindati, uno di questi avrebbe raggiunto un agente ferendolo. La polizia in tenuta antisommossa sta blindando l'intera area attorno all'impianto sportivo, evitando che romanisti e tifosi vengano in contatto tra loro.