Lazio, primo intoppo per Sarri: solo pari contro il Padova

Primo intoppo per la Lazio, fermata sull'1-1 ad Auronzo di Cadore contro il Padova. Il quarto test amichevole prima del ritorno a Roma non va oltre il pari con i biancocelesti, che subiscono lo svantaggio iniziale grazie alla rete di Della Latta, complice anche una deviazione di Luiz Felipe, che beffa Reina. Ci pensa poi Luis Alberto su calcio di rigore a pareggiare dopo una buona azione sulla sinistra di Hysaj. Girandola di cambi nella ripresa, ma il risultato non cambia.