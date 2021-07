Lazio, Peruzzi pronto a lasciare il club: divergenze con Lotito

DOPO 5 ANNI

Il club manager verso le dimissioni dopo cinque anni in biancoceleste col gruppo squadra

Angelo Peruzzi e la Lazio sono pronti a dirsi addio. Il club manager biancoceleste si è preso ancora del tempo, ma la decisione sembrerebbe essere presa: dimissioni pronte da consegnare alla proprietà con due anni di anticipo sulla naturale scadenza del contratto. Il motivo alla basse della scelta sarebbero divergenze piuttosto forti con il presidente Lotito proprio sul ruolo dello stesso Peruzzi che ambisce a maggiori margini di operatività.

Il ritorno a Formello dopo aver perso i primi giorni del ritiro per via di una operazione al ginocchio è servito a Peruzzi per scrivere la lettera di dimissioni, ancora non firmata però. Il rapporto con il proprio datore di lavoro non sta vivendo il proprio miglior momento e un colloquio telefonico tra le parti, non terminato come auspicato dall'ex portiere, potrebbe essere stato l'ultimo atto.

La richiesta di maggiore operatività da una parte e il turbamento per le numerose minacce di dimissioni dall'altra, questa volta sembrano aver portato alla rottura. Per essere ufficiale manca la firma, ma dopo cinque anni Peruzzi - sempre vicino al gruppo squadra - sembra pronto a lasciare la Lazio.