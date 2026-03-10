Genoa, il dg: "Servono ancora tanti punti per la salvezza"

10 Mar 2026 - 13:15

"La salvezza è un obiettivo da raggiungere e bisogna ancora fare molti punti: tutte le concorrenti corrono e noi vogliamo stare al passo, anzi vogliamo fare molto meglio di loro". Il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, a margine della presentazione delle nuove maglie 'riciclate', ha commentato così il momento sportivo del club. La squadra, reduce da una vittoria di prestigio contro la Roma, guarda ora alla prossima trasferta di Verona, considerata una gara fondamentale per continuare a muovere la classifica in ottica salvezza. "Le vittorie fanno sempre piacere - ha concluso facendo riferimento alla vittoria sulla Roma - ma adesso abbiamo un'altra partita importante".

