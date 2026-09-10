Genoa, De Rossi: "Iniziamo a pedalare, dobbiamo muovere la classifica"

10 Set 2026 - 15:03
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Zero punti in tre partite. Un avvio da brividi per il Genoa di De Rossi che dopo Napoli, Lazio e Como sabato attende al Ferraris il Frosinone per dare il via ad un nuovo campionato. "Pressione? Quella giusta. Penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. Un pizzico di pressione serve anche se poi siamo alla quarta di campionato quindi da lì a tirare somme, tirare una linea per la salvezza finale ce ne passa. Ma bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica". Voglia di riscatto dunque. "Sappiamo di avere una partita difficile perché dire 'da oggi inizia il nostro campionato' è come dire da oggi vinceremo facile-ha aggiunto . Invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti mesi che fa degli ottimi risultati e continua a farli anche in serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone". Un Genoa che ha quasi cambiato volto negli ultimi giorni di mercato. Un mercato che da alcuni addetti ai lavori è stato bocciato nettamente e De Rossi non è d'accordo. "Dare tre al mercato del Genoa non è onesto intellettualmente - ha detto il tecnico -. Non penso che questa non sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Quello sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribery sulle fasce".

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