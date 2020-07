Lazio, Luis Alberto MVP del mese di febbraio in Serie A

IL PREMIO

Luis Alberto è il miglior calciatore della Serie A per il mese di febbraio. Al centrocampista della Lazio, con un netto ritardo dovuto all'emergenza Covid-19, è stato assegnato il trofeo che gli verrà consegnato prima del fischio di inizio della sfida di campionato contro il Milan. Per il calcolo finale sono stati considerati anche i quattro recuperi della sesta giornata di ritorno, disputati nel mese di giugno.

Nelle sfide disputate nel mese di febbraio, Luis Alberto ha prodotto una performance di efficienza tecnica del 96% mantenendo la percentuale del 60% di passaggi ad altissima difficoltà riusciti. Non solo, nel 70% dei casi lo spagnolo ha puntato il difensore saltandolo il 55% delle volte. A questi dati - raccolti da Stats Perform e Netco - sono stati sommate la qualità nelle scelte di gioco e il pressing in fase difensiva.

"Luis Alberto è uno dei migliori calciatori del nostro campionato e sta disputando una stagione da protagonista assoluto - ha commentato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A -. Il numero 10 biancoceleste si sta dimostrando determinante sia nella fase difensiva con il pressing costante sugli avversari, sia in quella offensiva con assist e passaggi chiave per i compagni, trascinandoli in campo con le sue giocate da vero top player".