Lazio, Lotito: "Rimarremo ai vertici con Sarri, il rafforzamento della rosa prosegue"

Claudio Lotito carica l'ambiente Lazio, assicurando impegno sul mercato e confermando la guida tecnica: "Questa Lazio sa emozionare e la sfida è solo iniziata - le parole del numero uno del club, affidate a un editoriale per il prossimo numero di Lazio Style Magazine -. Ora dobbiamo rimanere tra le grandi, dimostrare che questo progetto è partito. Il rafforzamento della rosa ha dato i suoi frutti e proseguirà senza incertezze. Altrettanto posso dire di quello societario, con l'obiettivo di strutturare tutti i settori della Lazio in una dimensione europea. Ci proiettiamo quindi subito alla prossima stagione, con coraggio e fiducia. Sarà una grande annata, ancora sotto la guida di Maurizio Sarri. Giocheremo sempre per vincere, lotteremo per le posizioni di vertice. E, soprattutto, giocheremo la Champions, tifosi laziali".