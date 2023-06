Lazio, un regista per Sarri: Torreira più di Jorginho

REGISTA CERCASI

Il tecnico biancoceleste vuole un innesto pronto per il ritiro. L'italo-brasiliano costa molto, l'ex Samp vuole lasciare il Galatasaray

© Getty Images Maurizio Sarri ha chiesto un rinforzo in cabina di regia per la sua Lazio e lo vorrebbe già prima del ritiro estivo di Auronzo. Se Cataldi è confermatissimo dal tecnico, diverso è il discorso di Marcos Antonio che non ha mai trovato molto spazio nelle rotazioni di Sarri e ha un paio di club interessati. La Lazio comprerà un nuovo regista su richiesta del tecnico, ma se Jorginho è il sogno irrealizzabile per i costi dell'operazione, l'affare Torreira dal Galatasaray sta prendendo quota.

Jorginho all'Arsenal è chiuso dall'arrivo di Declan Rice e per questo potrebbe già lasciare i Gunners. La presenza di estimatori in Premier League e le cifre tra stipendio e cartellino però rendono il sogno di Maurizio Sarri, che lo ha fatto svoltare nel Napoli, quasi irrealizzabile. Anche dovesse presentarsi l'opportunità di trattare il centrocampista della nazionale, magari sulla base di un prestito oneroso, i tempi sarebbero lunghi ed è tutto ciò che non vuole Sarri per la sua Lazio. Il profilo in arrivo, infatti, è richiesto già prima dell'inizio della stagione con il ritiro in altura.

Ecco perché Lucas Torreira, vecchia conoscenza del calcio italiano tra Sampdoria e Fiorentina, è una strada più percorribile. Dopo aver vinto il campionato con il Galatasaray, l'uruguayano vuole lasciare Istanbul e i costi dell'eventuale operazione sono più affrontabili dalla Lazio in vista della Champions. Più di quelli per arrivare a Schouten del Bologna, pallino di Sarri ma valutato 25 milioni di euro dai rossoblù.