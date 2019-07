Lazio, Lotito: "La squadra verrà rinforzata, garantisco maggiori investimenti"

Ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio si trova in ritiro, è stata la serata della presentazione della squadra, salita sul palco insieme alla Coppa Italia conquistata a maggio. "L'anno scorso siamo venuti con la Supercoppa, quest'anno con la Coppa Italia, speriamo di continuare così" dice Simone Inzaghi, mentre il presidente Lotito promette: "Posso dire che la squadra verrà sempre rinforzata e mai indebolita".

Il numero 1 biancoceleste non ha parlato nello specifico di mercato, ma si è lasciato andare per quanto riguarda gli: "Garantisco maggiori investimenti e il potenziamento della squadra, cosa già avvenuta e che avverrà sempre. Dobbiamo raggiungere l'olimpo del calcio internazionale, perché lo meritiamo, siamo una società forte, anche perché abbiamo voi tifosi che credete in noi. La Lazio ha una storia, i colori olimpici, rappresentiamo qualcosa di importante anche a livello sociale. Vogliamo vincere con merito, con la capacità dell'organizzazione, con l'unione e lo spirito di gruppo. Ci siamo e vogliamo esserci anche in futuro".

Prima di lui, sul palco, è salito il tecnico Simone Inzaghi: "L'anno scorso alla presentazione abbiamo detto che ce l'avremmo messo tutta, grazie ai ragazzi meravigliosi e al mio staff siamo riusciti a portare questo trofeo ad Auronzo. Abbiamo fatto una grande impresa, sappiamo in Italia che la vogliono vincere in tanti, ci riesce una squadra sola, i ragazzi l'hanno meritata sul campo, abbiamo vinto due volte a Milano e in finale con l'Atalanta. L'anno scorso siamo venuti con la Supercoppa, quest'anno con la Coppa Italia. Speriamo di continuare così. Dodicesimo ritiro? Il connubio va avanti, per me è il quarto anno da allenatore, ne avevo fatti 5 da giocatore. È sempre un piacere, c’è un grande legame con questo posto, speriamo che possa andare avanti". Con l'allenatore anche capitan Lulic: "E' un'emozione grandissima portare questa Coppa ad Auronzo, speriamo di tornare anche la prossima estate con un’altra coppa".