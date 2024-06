Lazio, la Curva Nord attacca Tudor: "Uomo di merda"

LO STRISCIONE

Nella notte tra martedì e martedì esposto un duro striscione contro il tecnico croato

Il lungo tira e molla tra la società e Igor Tudor, che non riescono a colmare le distanze di vedute sul mercato e sulle prospettive tecniche della rosa, ha indispettito anche i tifosi della Curva Nord che nella notte tra martedì e mercoledì, dopo la fumata grigia del secondo summit tra le parti, hanno esposto fuori dallo stadio Olimpico uno striscione contro l'allenatore croato. "Come allenatore da valutare, come uomo Tudor uomo di merda" recita lo striscione offensivo.

Nel post, a corredo della foto, la seguente frase: "Il valore di un uomo di comando si vede da come si rapporta non con chi sta sopra di lui ma con chi sta sotto di lui!! Un giocatore, un magazziniere, un massaggiatore hanno tutti lo stesso valore!".

Tudor e la Lazio si sono incontrati per due volte nel giro di poche ore ma senza trovare una quadra. Nei summit sono emerse visioni divergenti tra le richieste del tecnico e le possibilità che il club ha di assecondarle e accontentarle. Ora Tudor è partito per le vacanze e si terrà in contatto telefonico con la dirigenza. Per ora le dimissioni non sono in programma e il club non pensa all'esonero: si profila così una situazione di stallo che non piace agli ultras.

LO STRISCIONE CONTRO TUDOR