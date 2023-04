Lazio-Juventus, grandi polemiche per il gol del vantaggio di Milinkovic-Savic

© twitter

Bufera social su Di Bello e Irrati, rispettivamente arbitro e Var di Lazio-Juventus, per aver deciso di convalidare il gol del vantaggio dei biancocelesti firmato nel finale del primo tempo da Milinkovic-Savic. Il centrocampista di Sarri riceve il pallone da Zaccagni e per evitare l'intervento di Alex Sandro si aiuta con le mani facendo platealmente volare via il difensore brasiliano, ma il direttore di gara giudica il contatto non falloso e decide di convalidare la rete tra le proteste dei giocatori e della panchina bianconeri (Bonucci è stato ammonito). Il Var Irrati riguarda le immagini della spintarella ma non richiama Di Bello all'on field review e decide di non intervenire, 1-0 per la Lazio.