Lazio, Inzaghi: "Vogliamo migliorare la classifica"

Ultima gara casalinga per la Lazio, che ospita un Brescia ormai retrocesso. "Veniamo da un'ottima prestazione a Verona, domani dovremo fare una grande gara contro il Brescia, vogliamo giocarci la partita di Napoli nel migliore dei modi - ha spiegato Simone Inzaghi in conferenza stampa - Non penso al Napoli, ma solo al Brescia. Queste ultime due partite mi servono per consolidare questa classifica, e cercare di migliorarla".