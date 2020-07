Ciro, l'uomo dei record: Lewandowski, Higuain e Signori nel mirino

IL RE DEI BOMBER

di

l

Ciro ci sta prendendo gusto. Il post lockdown lo ha visto calare nella media realizzativa a cui ci aveva abituato in stagione tanto da far sognare a Ronaldo il titolo di capocannoniere. Poi, però, il risveglio di Verona ha messo le cose a posto. Immobile vola nella classifica dei re dei bomber, si porta a quota 34 gol a più 3 da Cr7 e raggiunge Lewandowski in vetta alla Scarpa d'Oro per numero di reti, pur restando secondo dietro al polacco che ha giocato meno minuti rispetto all'attaccante laziale al quale, però, basterà andare a segno in una delle ultime due partite di campionato per portarsi a casa il trofeo.

Ora è caccia aperta al record stagionale di gol in Serie A di Gonzalo Higuain. Gliene mancano 3 per superarlo. Intanto è già diventato l'attaccante italiano ad avere segnato di più in un singolo campionato. Con la maglia della Lazio è già andato a segno 123 volte superando una leggenda come Chinaglia fermo a 122. Nel mirino ora c'è Beppe Signori a quota 127 e il bomber italiano per eccellenza, Silvio Piola, a 149.

La corsa alla Scarpa d'oro sta coinvolgendo anche i suoi compagni che lo incitano sui social. Francesco Acerbi su tutti.