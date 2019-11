Lazio, Inzaghi: "Vittoria sofferta contro un ottimo Sassuolo"

Vittoria al fotofinish per la Lazio, che in casa del Sassuolo passa al 91' con un gol di Caicedo: "Una vittoria importante e sofferta - commenta Inzaghi al termine del match -. L'ottimo primo tempo non siamo riusciti a chiuderlo con più gol di vantaggio e anzi ne abbiamo preso uno alla fine. Però è una vittoria meritata, contro un'ottima squadra che gioca molto bene. Onore ai ragazzi, che hanno sofferto tutti insieme".