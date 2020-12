Lazio, Inzaghi: "Vittoria pesante per la classifica, volevo determinazione"

QUI LAZIO

La Lazio ha conquistato una vittoria sofferta con lo Spezia, e Simone Inzaghi è contento del risultato. "E' stata una vittoria pesante per la classifica - ha dichiarato il tecnico bianconero -. Sono soddisfatto perché avevo chiesto voglia, tigna e determinazione alla squadra e l'abbiamo avuta". "Sapevamo che potevamo soffrire contro un avversario che gioca bene a calcio - ha aggiunto -. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita dopo la trasferta di Dortmund".

"Dobbiamo migliorare, perché certe pause non possiamo concedercele - ha proseguito Inzaghi -. Ma i ragazzi hanno voluto vincerla la partita". "L'avevamo preparata per giocare con due esterni larghi. Avevamo dei problemi ad uscire con i quinti sui terzini, ma con Marusic e Lazzari siamo riusciti a coprire abbastanza bene", ha aggiunto analizzando la gara. "Negli spazi qualcosa abbiamo concesso - ha continuato -. Forse una squadra più fresca poteva dare di più, ma mi aspettavo questo". "Oggi era uno scoglio difficile che con qualche difficoltà siamo riusciti a superare - ha aggiunto Inzaghi -. Abbiamo preso il gol di Nzola in contropiede e non dovevamo, prima la gara era in controllo".

Poi su Immobile e le poche alternative in attacco: "Ciro è rientrato dopo essere stato a casa venti giorni e potevo anche non farlo giocare, ma avevo grandi problemi nel reparto avanzato. Muriqi e Correa non erano disponibile e Caicedo ha dovuto giocato con delle infiltrazioni". "Fortunatamente Ciro ha segnato e abbiamo vinto una gara molto importante ai fini della classifica", ha aggiunto. Per Inzaghi però la rosa è completa: "Abbiamo fatto gli innesti giusti, il problema è che tra Covid e infortuni non siamo riusciti a fare le rotazioni che volevamo. A livello numerico la società ha lavorato bene".

Infine qualche battuta sui tanti impegni e le difficoltà a giocare match molto ravvicinati: "Stiamo avendo ritmi complicati. Dopo il Covid è cambiato il calcio. Ci sono tante partite ravvicinate. Anche gli altri allenatori hanno grandi problemi". "Praticamente ci si allena giocando - ha aggiunto Inzaghi -. Un impegno a settimana ti consente di lavorare meglio". "Mi tengo stretti i 17 punti sapendo che dobbiamo migliorare - ha concluso -. Abbiamo anche poco tempo per analizzare la partite e crescere".