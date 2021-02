Lazio, Inzaghi: "Tanti rimpianti per i punti persi. Rinnovo? Siamo a buon punto"

QUI LAZIO

Dopo la vittoria di misura col Cagliari, Simone Inzaghi è soddisfatto della prova della Lazio. "Sapevamo che era una gara insidiosa e difficile - ha spiegato il tecnico biancoceleste -. I ragazzi sono stati bravi a interpretarla, rischiando poco e concretizzando l'occasione che ci è capitata. Abbiamo tanti rimpianti per i punti persi". Poi una battuta sul rinnovo del contratto: "Il presidente ha fatto la sua offerta con i suoi tempi e ora ci sarà una trattativa - ha spiegato -. Ma siamo a buon punto e penso che si chiuderà senza problemi". Getty Images

"A inizio stagione avevamo due obiettivi: ritornare agli ottavi di Champions e rimanere nell'Europa che conta - ha continuato -. Sappiamo che davanti abbiamo dei colossi, ma la squadra c'è, sta bene e ce le giochiamo alla grande se non perdiamo soldati per strada". "Siamo molto migliorati nelle distanze, siamo più corti e gli attaccanti sono i primi ad aiutarci - ha proseguito Inzaghi -. Normale che se mancano i giocatori migliori fatichiamo, se stanno bene ce la giochiamo con tutti".

"Abbiamo grandissimi rimpianti perché da quando è arrivato questo maledetto Covid sono cambiate tante cose - ha aggiunto il tecnico della Lazio -. L'anno scorso ci stavamo giocando lo scudetto, quest'anno siamo rimasti in 12 o 13 in quel periodo nel quale ci siamo qualificati in Champions ma abbiamo perso punti in campionato". "Avevamo bisogno di un grande filotto per rientrare e il difficile arriverà domenica - ha continuato -. Siamo quarti nonostante le sei vittorie consecutive, probabilmente abbiamo perso troppo terreno".

Poi sulla reazione di Luis Alberto dopo il cambio: "L'ultima persona con cui si deve arrabbiare al mondo sono io. Bisogna fargli un applauso. E' andato in campo a Bergamo a 10 giorni dall'operazione quando di solito servono tre settimane almeno per recuperare. In campo aveva dato tutto e avevamo bisogno di Akpa Akpro per dare equilibrio alla squadra".