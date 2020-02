Lazio, Inzaghi: "Spensierati e umili, il Verona una sorpresa"

VERSO LAZIO-VERONA

Domani, nel recupero di campionato, Simone Inzaghi e la Lazio hanno un'ulteriore possibilità di avvicinare la Juventus per il sogno scudetto e superare l'Inter al secondo posto: "Ma attenzione al Verona, è la sorpresa del campionato. Dovremo interpretare una grande partita contro una formazione fisica e ben organizzata". Il tecnico biancoceleste chiede ai suoi di essere "spensierati e umili. Mancano ancora tante partite alla fine, domani non sarà decisiva per la classifica".

"Ieri ho ritrovato abbastanza bene il gruppo, dovremo valutare ogni elemento per non correre rischi - ha aggiunto il tecnico biancoceleste in conferenza - sceglierò un undici che possa garantirmi il massimo per i 90 minuti perché sarà una partita molto dispendiosa. Abbiamo sei diffidati? Non sarò influenzato da questo, solo dalle condizioni fisiche"

Non ci saranno Cataldi e Correa: "Da monitorare anche Luiz Felipe che ieri non si è allenato. Solo i problemi fisici possono condizionare le mie scelte: in questo momento abbiamo bisogno di tutti". Sulla grande intesa tra Immobile e Caicedo: "Il gruppo è il segreto della nostra squadra. Caicedo, Immobile e Correa sono stati i nostri attaccanti in queste prime 30 gare della stagione. Ogni membro della squadra è felice per il proprio compagno, ora Caicedo e Immobile dovranno fare uno sforzo maggiore vista l'assenza di Correa. L'intesa tra i tre è evidente sul campo, ma anche fuori".