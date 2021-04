Lazio, Inzaghi: "Rinnovo? Il matrimonio si farà"

VERSO LAZIO-SPEZIA

Il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida allo Spezia: "Luis Alberto ha avuto una distorsione importante alla caviglia. Ci sono speranze per il Verona"

"Siamo lì, insieme all'Atalanta e alle altre cinque. È lunga. Abbiamo davanti a noi squadre molto attrezzate, ma noi vogliamo rimanere nell'Europa che conta". Simone Inzaghi fissa subito l'obiettivo della Lazio per questo finale di stagione nella conferenza di vigilia della sfida allo Spezia: "Veniamo da due vittorie consecutive molto importanti, domani dobbiamo dare seguito - ha detto il tecnico biancoceleste, che ha parlato anche di futuro - Rinnovo? Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi" Funerale Guerini: Lazio, Roma e Torino unite nel cordoglio twitter

"Il presidente sa che la Lazio per me è al primo posto, è la mia prima scelta. Poi come in tutte le famiglie bisogna trattare. Penso che questo matrimonio possa continuare, senza se e senza ma. Ci troveremo e vedremo il da farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti. Il funerale di Guerini è stato molto doloroso per tutto il mondo Lazio, sono tornato indietro nel tempo alla tragedia di Fersini" ha aggiunto Inzaghi, che poi ha parlato dell'infortunio di Luis Alberto ("ha avuto una distorsione importante alla caviglia. Ci sono speranze per il Verona") e ha lanciato un piccolo allarme Immobile: "Ciro l'ho visto ieri, mercoledì ha giocato 90 minuti su un campo sintetico. È prematuro sapere adesso se giocherà, ci parlerò e valuterò la sua condizione".

"Pereira? Domani può essere un'opzione, lavora molto bene durante la settimana. Sono molto contento per come si è inserito. Può fare sia la mezz'ala che la seconda punta" ha detto ancora il tecnico prima di dedicare un pensiero al recordman Radu: "Sono contento per lui, se lo merita. È un record importantissimo. Radu è stato mio compagno, ora sono il suo allenatore: per impegno e dedizione si è meritato tutto questo".

Il Sassuolo non schiererà alcuni giocatori per precauzione contro la Roma? "Penso solo alla Lazio, non mi piace commentare le dinamiche di altre squadre..." ha concluso Inzaghi.