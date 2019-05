Lazio, Inzaghi: "Ringrazio i ragazzi, con l'Atalanta la finale più difficile"

11/05/2019

"I ragazzi hanno fatto una grande gara. Tutti abbiamo dei rimpianti guardando questa classifica, abbiamo pagato diversi infortuni del girone d'andata, in qualche partita c'è mancato l'episodio, ma anche quest'anno ci giochiamo cose importanti come l'Europa e delle finali. Posso solo ringraziare la squadra, che mi dà sempre tutto". Simone Inzaghi elogia la sua Lazio dopo la vittoria di Cagliari. Ora la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Giocheremo davanti ai nostri tifosi e faremo di tutto per trascinarli con noi".

"Avremmo dovuto chiedere il primo tempo con un vantaggio più largo - ha proseguito Inzaghi analizzando la gara contro il Cagliari - Invece abbiamo mancato la finalizzazione per demerito e sfortuna. È stato un piacere vederli giocare". Poi il pensiero va alla finale di Coppa Italia: "Mancano ancora tre finalissime per noi, la prima sarà anche la più difficile. Ora vedremo come ce la giochiamo mercoledì, servirà far girare quegli episodi che sono andati a favore dell'Atalanta una settimana fa. Siamo tanti giocatori, bisogna accettare le scelte e sono più importanti quelli che entrano rispetto ai titolari perché quando subentrano bene le partite si vincono. Ho la fortuna di avere ragazzi seri. Caicedo, Correa e Immobile partono alla pari, ci saranno solo due maglie. Chi resterà fuori dovrà dimostrare buone cose a gara in corso. Il mio obiettivo è di arrivare con tutti gli effettivi a disposizione mercoledì mattina. Devo valutare Milinkovic, ieri non sono arrivate buone risposte. Badelj meritava questa chance, è un giocatore importante che ha sempre giocato a grandi livelli ed è sempre a disposizione. Il giudizio non passa dalla Coppa Italia, ci sono tre anni di valutazioni sul gioco, sulla mentalità e sui trofei. Le partite spesso vengono decise da episodi che non possiamo controllare".