Lazio, Inzaghi recupera pure Strakosha: tampone negativo e visite

Altre buone notizie in casa Lazio: dopo il recupero di Ciro Immobile, arriva quello di Thomas Strakosha. Se ieri l'attaccante si era sottoposto alle visite di idoneità per rientrare in gruppo dopo aver superato la positività al Covid, oggi è stato il turno del portiere: tampone negativo ed esami medici alla clinica Paideia a Roma. Per Inzaghi un altro pezzo della squadra titolare di nuovo disponibile anche se Reina non ha certo fatto rimpiangere l'albanese.