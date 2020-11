Lazio, Ciro Immobile alla clinica Paideia per le visite mediche

Di buon ora, questa mattina, Ciro Immobile si è recato alla clinica Paideia a Roma per le visite mediche di rito dopo la negatività al Covid-19 accertata dall'ultimo tampone effettuato nella giornata di ieri. E' stato un lungo calvario quello dell'attaccante della Lazio con un'altalena di risultati (positivi e negativi) che hanno rallentato l'iter per poter tornare in campo in vista della gara contro il Crotone. Immobile era in isolamento per la positività al tampone Covid da oltre dieci giorni, la stessa visita era programmata già ieri mattina ma era stata annullata per l'esito ancora positivo al tampone. Rispondendo ai cronisti presenti, Immobile ha detto: "Se sto bene e sono pronto per Crotone? Per forza, sennò non stavo qua". All'interno ad attenderlo, il medico biancoceleste Ivo Pulcini.