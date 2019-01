Lazio, Inzaghi: "Non mi stanno bene le due ammonizioni ad Acerbi"

20/01/2019

Simone Inzaghi concede l'onore delle armi all'avversario ("Il Napoli ha fatto meglio di noi e meritato di vincere") ma contemporaneamente punta il dito contro Rocchi, soprattutto in merito all'espulsione di Acerbi: "Non so se sulla prima ammonizione ci fosse fallo, di sicuro non era da cartellino giallo. Nel caso della seconda sanzione, invece prende la palla, non era fallo. In undici contro undici ce la saremmo giocata".