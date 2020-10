Lazio, Inzaghi: "Grande prova fisica e mentale, Immobile patrimonio nazionale"

QUI LAZIO

Dopo la Champions, il ritorno al successo in campionato. La Lazio di Simone Inzaghi ha superato 2-1 il Bologna nella quinta giornata di Serie A: "Avevamo speso tanto contro il Borussia e sapevamo che contro il Bologna sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto una grande prova dal punto di vista mentale e fisico - ha commentato il tecnico biancoceleste -. E' stata una sfida aperta contro una squadra che sta raccogliendo poco rispetto a quanto produce. Noi avevamo problemi di formazione con diversi giocatori non a posto fisicamente".

Luis Alberto decisivo, ma non felicissimo del cambio: "Tutti i giocatori vogliono stare in campo, ma con cinque cambi e tante partite vicine ho il dovere di fare delle rotazioni e inserire i nuovi. Lui e Correa mi hanno dato tanto, ma tra tre giorni abbiamo il Bruges e dobbiamo gestire le forze. Abbiamo diversi problemi di infortuni, ma devo fare di necessità virtù e i ragazzi sono stati bravi a vincere questa partita".

I nuovi arrivati si stanno inserendo lentamente: "Sono soddisfatto degli acquisti, l'unico problema è che sono arrivati un po' tardi. Li ho avuti poco e l'unico che ho avuto di più già dal ritiro di inizio stagione è Escalante. Negli altri ho fiducia, ma li sto inserendo poco alla volta, a parte Hoedt che già conosceva il nostro modo di giocare".

Nonostante una partita non indimenticabile, Ciro Immobile ha trovato ancora il gol: "Lui parla con prestazioni e gol, risponde così alle critiche. E' una valore importante per tutto il calcio nazionale e sono sicuro che tornerà a essere decisivo anche con l'Italia come fa con la Lazio". Sulle prospettive future: "Sarà molto più difficile rispetto all'anno scorso perché giochiamo ogni tre giorni e senza sosta. Il calendario è fitto e lo sappiamo, dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili perché poter far roteare i giocatore è fondamentale".