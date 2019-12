Lazio, Inzaghi: "Fatto qualcosa di magico, onore ai ragazzi"

QUI LAZIO

"Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane scarse battere due volte la Juve è qualcosa di incredibile. E' una vittoria meritata di un gruppo forte, che ha sempre creduto in quello che faceva". Grande gioia per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo il trionfo nella Supercoppa italiana. "E' una vittoria strameritata, onore a questi ragazzi - ha proseguito - Sogno scudetto? Dobbiamo lavorare per goderci serate come queste, frutto del lavoro dei ragazzi". Cataldi: "Gol più"importante della carriera"

"Ho grande fiducia nei miei giocatori. Cataldi, Parolo e Caicedo li ho inseriti dopo ma possono giocare tutti dall'inizio - ha proseguito Inzaghi - Eravamo padroni del campo, avevo paura di qualche ripartenza della Juve e ho cambiato. A chi dedico questa vittoria? A chi c'è sempre stato, al di là di mia moglie, dei miei genitori e dei miei figli, che sono la cosa più importante. In questi tre anni e mezzo non ho mai avuto grandi problemi. ma quando non arrivavano le vittorie so chi c'è stato e chi no".

LOTITO: "SURCLASSATA LA JUVENTUS"

"Una vittoria ultra meritata da parte della squadra che è scesa in campo con cuore, qualità e ferocia agonistica. Abbiamo dominato per tutta la partita, questa è una conferma del fatto che possiamo confrontarci con tutti e dare grandi soddisfazioni a tifosi". Sono le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus a Riad. "Ognuno svolge il proprio ruolo con l'obiettivo di dare un grande contributo. Si è creata una grande famiglia, in cui io sono il padre. se questa squadra rimane coi piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Grande soddisfazione, abbiamo dimostrato di aver surclassato la Juventus, non è un caso. La lazialità è un modo di vivere, di pensare, di approcciarsi alle persone. Questa vittoria la dedichiamo anche alle persone che, con la fede biancoceleste, riescono ad avere un sorriso pure nei momenti di difficoltà".