Lazio, Inzaghi: "Derby da favoriti? Come no, fino a ieri non eravamo tra i primi 5..."

VERSO IL DERBY

Lazio favorita. È questo il tema principale alla vigilia del derby di Roma ed è questa la prima domanda rivolta a Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico biancoceleste non ci sta: "Nel precampionato nessuno ha parlato della Lazio. Ora dicono siamo favoriti, prima non eravamo tra i primi 5 del campionato".

"L'abbiamo preparata bene e siamo concentrati - rivela Inzaghi - Sicuramente dovremo avere umiltà e spirito di sacrificio. Ma allo stesso tempo coraggio. Sappiamo le nostre qualità, come possiamo fare male alla Roma. Ci vuole compattezza, giochiamo contro una squadra forte, che ha venduto ma acquisto giocatori importantissimi. E ha tenuto Kolarov e Dzeko".

I pericoli sono anche altri. "Cosa temo della Roma? Ha un allenatore preparato, bravo, ha fatto bene in Ucraina. Ha creato un ottimo clima in poco tempo, i giocatori lo seguono, hanno fatto un buon precampionato, ho visto in settimana le partite contro Lille e Real Madrid. Con Florenzi al posto di Kluivert ci aspetteranno un po' di più. Poi comunque giocheranno con lo stesso modulo.".

Ma la fortuna di Inzaghi è che avrà una Lazio al top: "Leiva ha lavorato molto bene, penso giocherà dall'inizio, poi sceglierò le altre due mezzali. Milinkovic e Luis Alberto hanno fatto benissimo, Parolo domenica ha fatto una gara straordinaria. Posso giocare solo con Leiva, o con Leiva e Parolo insieme. Vedrò domani".

Una parola anche sull'arbitro: "Anche con Rocchi non eravamo stati fortunati, eppure abbiamo vinto una grande partita (contro la Sampdoria, ndr). Con Guida idem, speriamo succeda lo stesso".