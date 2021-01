Lazio, Inzaghi deluso: "Meritavamo di vincere, ci mancano punti imporntanti"

QUI LAZIO

E' amara l'analisi di Simone Inzaghi dopo il pari col Genoa. "Andiamo via delusi, peccato che abbiamo fatto solo un solo gol nel primo tempo - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Loro hanno iniziato meglio di noi nel secondo tempo trovando il gol, ma noi abbiamo avuto poi tante occasioni per segnare". "C'e' delusione perché volevamo i tre punti e oggi meritavamo la vittoria - ha aggiunto -. La Lazio è stata molto bene in campo, c'è rammarico perché ci mancano punti importanti". Getty Images

"Caicedo ha fatto un'ottima gara, Muriqi si sta inserendo mentre Correa è ancora fuori - ha continuato Inzaghi -. Dobbiamo partire dalle nostre certezze, nelle ultime due partite abbiamo giocato benissimo ma raccolto troppo poco". "Ma non c'è tempo per pensarci, perché abbiamo già un'altra partita - ha aggiunto -. Ci sono ancora tanti punti a disposizione e la squadra ha tutte le possibilità di risalire la classifica". "Sono preoccupato perché abbiamo vinto una sola delle ultime cinque partita e non va bene per una squadra come la nostra, l'augurio è tornare a fare tre punti il prima possibile", ha concluso Inzaghi.