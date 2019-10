Lazio, Inzaghi: "Contro il Rennes è già una finale"

VERSO LAZIO-RENNES

Dopo il poker rifilato al Genoa, la Lazio si rituffa in Europa League. La sconfitta all'esordio col Cluj ha lasciato il segno e per i biancocelesti ora è vietato sbagliare contro il Rennes. "Domani per noi sarà già una finale perché arriviamo dalla sconfitta in Romania - ha spiegato Simone Inzaghi -. Ho messo in guardia i ragazzi. Dobbiamo fare risultato contro una squadra molto forte e organizzata". "Tante sconfitte in Europa? Vogliamo invertire la rotta e fare una gara da vera Lazio", ha aggiunto.

"Dovremo fare una gara importante perché sarà una sfida fisica e troveremo un avversario chiuso, bravo a ripartire", ha precisato Inzaghi. "Dobbiamo fare una buona gestione della palla, metterò in campo la formazione migliore per affrontare il Rennes - ha proseguito il tecnico biancoceleste -. E' un girone complicato. Cluji, Rennes e Celtic sono squadre forti, ma abbiamo tutte le potenzialità per poter passare il turno".

Poi qualche battuta sulle prestazioni dei nuovi arrivati e sulla possibilità di vederli in campo nella gara di Europa League: "Sono soddisfatto di loro. Lazzari si è inserito subito perché viene dallo stesso campionato, ora si sta alternando con Marusic che ci sta dando garanzie. Gli altri vengono da un altro Paese, tutti gli stranieri che vengono da fuori hanno bisogno di un periodo di inserimento. Domani potrebbero trovare spazio, per quello che vedo negli allenamenti sono molto speranzoso".

"Priorità al campionato? Preparo partita dopo partita, cercando di fare sempre il massimo - ha continuato Inzaghi -. Lo abbiamo dimostrato anche con la Coppa Italia". "Però al tempo stesso devo vedere i nuovi in alcune partite, la crescita passa attraverso le gare oltre che agli allenamenti - ha aggiunto -. Non regalo niente chiaramente, scelgo chi far giocare in base agli allenamenti".