Lazio, Inzaghi: "Champions? Pensiamo solo alla Samp"

"Domani abbiamo una partita complicata contro un avversario in salute, con un allenatore tra i più bravi in circolazione e molto esperto. Farà di tutto per crearci dei problemi, così come fatto all'andata. La stiamo preparando nel migliore dei modi, a Milano abbiamo interrotto la nostra striscia di vittorie consecutive ma avremmo meritato di più, abbiamo pagato episodi sfavorevoli". Parla così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria.