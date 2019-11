Lazio, Inzaghi: "Attenzione all'Udinese, dobbiamo restare umili"

VERSO LAZIO-UDINESE

Domenica la Lazio andrà a caccia della quinta vittoria di fila nel match casalingo contro l'Udinese: "Dobbiamo restare umili e organizzati perché ogni incontro nasconde delle insidie - dice Inzaghi alla vigilia -. Affronteremo una squadra organizzata e fisica che, però, vanta anche tanta qualità. I friulani hanno tante soluzioni soprattutto nel reparto offensivo, oltre a mezz'ali che vantano grande tecnica. Sono calciatori che sanno mettere in difficoltà".

E' un momento positivo per la Lazio: "Ho molta fiducia, sono rimasto qui con grande voglia. So di avere una squadra molto concentrata sul lavoro, siamo terzi in classifica e dobbiamo provare a mantenere questa posizione". Sulla formazione: "Domani Marusic, Lukaku, Berisha e probabilmente Patric non ci saranno. I gol di Immobile? I record sono nati per essere battuti, ma a me interessa la prestazione della squadra. Offrendo prove di valore, le vittorie arrivano di conseguenza. Milinkovic si sta sacrificando e ci sta dando una grande mano. L'intera squadra è più organizzata rispetto a due anni fa ed i nostri attaccanti ci stanno dando una grande mano: devono essere i primi ad alzare le pressioni".

I biancocelesti scenderanno in campo tre giorni dopo il match d'Europa League: "Mi aspettavo di giocare con la Roma di lunedi' perche' non c'erano turni infrasettimanali. Un turno di riposo sarebbe stato utile: le squadre che giocano di giovedì, in questo modo, vengono penalizzate".