Lazio, Inzaghi: "Addio Champions, l'Atalanta ha meritato"

05/05/2019

Simone Inzaghi rende merito all'Atalanta ("Hanno meritato"), dice addio alla Champions ("Ormai è andata"), ma continua a coltivare sogni di Europa League. "Siamo a due punti da Torino e Milan dobbiamo comunque andare in Europa League, abbiamo anche la Coppa Italia ma l’obiettivo è quello di non legare il nostro futuro in Europa dalla finale di Coppa - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Dobbiamo arrivare in Europa e penso che ci arriveremo".