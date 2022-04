Lazio, infermeria piena in vista del Milan: anche Milinkovic ha l'influenza

MEZZA SQUADRA KO

Mezza squadra non si allena per il secondo giorno consecutivo: in nove marcano visita

In casa Lazio è scattato l'allarme infermeria. Martedì e mercoledì hanno infatti marcato visita dieci giocatori e per Sarri si complicano i piani in vista del big match contro il Milan. Nomi alla mano, a Formello non hanno preso parte agli allenamenti in gruppo Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Cataldi, Pedro, Raul Moro, Luiz Felipe, Patric e Milinkovic-Savic. Assenze pesantissime, che di fatto dimezzano la rosa a disposizione del tecnico biancoceleste. Getty Images

Dieci indisponibili e nessuna comunicazione ufficiale. Al momento in casa Lazio è emergenza piena e non è chiaro quanti giocatori Sarri riuscirà a recuperare in vista della prossima gara di campionato. Una situazione che rischia di compromettere la sfida col Milan. Soprattutto dopo l'inserimento anche di Milinkovic-Savic nella lunghissima lista dei giocatori in infermeria per vari motivi. Il serbo ha l'influenza e non si è potuto allenare a causa della febbre. Situazione che, dopo l'esito negativo di un primo tampone Covid, lo staff medico biancoceleste tiene monitorata nella speranza di riuscire a recuperare in extremis il centrocampista. Con Patric e Pedro alle prese con problemi muscolari, del resto, la Lazio senza Milinkovic-Savic dovrebbe rinunciare ad almeno tre pedine fondamentali per lo scacchiere di Sarri. Forse troppe per reggere l'urto contro i rossoneri impegnati nella lotta scudetto con l'Inter.