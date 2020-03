Lazio, in casa Inzaghi "vietato parlare di scudetto"

LA "QUARANTENA"

Il sogno scudetto della Lazio è stato (solo momentaneamente?) interrotto dall'emergenza coronavirus, Simone Inzaghi rimane concentrato in vista di una possibile ripartenza della Serie A ma sua moglie Gaia Lucariello racconta una retroscena dalla 'quarantena': "In casa nostra è vietato parlare di scudetto: argomento tabù" le parole a Il Tempo. Inzaghi sarà ancora papà: la festa al momento della notizia

Per il resto Inzaghi "riguarda le partite, rimane in contatto con società e giocatori, E nel pomeriggio, se non ha conference call, si dedica a nostro figlio Lorenzo" le parole della Lucariello. Questo vuol dire compiti ma anche giocare a calcio insieme: "Giocano in casa come se niente fosse, hanno rotto tutto quello che era possibile rompere".

Niente scudetto ma si è parlato dello stop alle partite: "Un grosso dispiacere, c'è stata un po' di sfortuna anche vedendo il momento della Lazio ma quando succedono cose più grandi non puoi che accettarle. Secondo me il campionato ripartirà a porte chiuse e si finirà".

Infine, sulla possibile ripresa degli allenamenti: "Mi spaventa molto (la Lucariello è anche incinta, ndr), se Simone riprenderà ad allenare la squadra non so se scapperò o gli dirò di restare a Formello. Questo è un virus silente, ci sono asintomatici che possono trasmetterlo stando bene. Ho tanta paura".